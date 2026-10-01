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Antalya Kumluca'da kuvvetli rüzgar 2 seraya zarar verdi, denizdeki hortum kaydedildi

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu; Mavikent Mahallesi'nde 2 serada hasar oluştu. İlçe merkezinde su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerlerken, Mavikent'te denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde kuvvetli rüzgar 2 serada hasara neden oldu. Denizde oluşan hortum ise cep telefonuyla kaydedildi.

Kumluca'da saat 15.30 sıralarında sağanak ve kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Mavikent Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 serada hasar oluştuğu belirlendi. İlçe merkezindeki yağış nedeniyle zaman zaman su birikintileri oluşurken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Mavikent'te deniz üzerinde ortaya çıkan hortum ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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