Haberler

3 Yaşındaki Ardenalp Zeybek Oynadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde halk oyunu gösterisi sunan ekibe eşlik eden 3 yaşındaki Ardenalp, ilgi odağı oldu.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde halk oyunu gösterisi sunan ekibe eşlik eden 3 yaşındaki Ardenalp, ilgi odağı oldu.

Kumluca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri, Karatepe Atatürk Stadı'nda yapıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında halk oyunları gösterileri sunuldu. Kumluca Halk Eğitim Merkezi ve Pars Anadolu Halk Dansları'nın ortaklaşa kurduğu ekip, Ege ve Akdeniz yöresine özgü zeybek başta olmak üzere çeşitli halk oyunları sergiledi. Ekibin gösterisi sırada grupta yer alan öğretmen Kübra Eçin'in oğlu Ardenalp de onlara eşlik etmeye çalıştı. Ekibin arasına giren Ardenalp'in zeybek oynarken sergilediği figürler dikkat çekti. İlçede öğretmenlik yapan Kübra-Sedat Eçin çiftinin oğlu Ardenalp'in, annesiyle birlikte provalara geldiği ve kutlamalarda oynamak istediği öğrenildi.

Haber: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Jandarmanın silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'e akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler

Arda'ya akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler
Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor

İşte Galatasaray'dan istediği iki isim! Alabilirse takımı uçururlar
Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

Daha imza atmadan kalemini kırdı! İşte gönderilmesini istediği isim
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...

Seri katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi

Bayram töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca ortalık karıştı
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş

ROK neler yapmış neler! “Bu kadarına da pes” dedirten vurgun
Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?