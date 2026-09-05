Antalya- Kanala devrilen traktörün sürücüsü öldü

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Ali Genç (66), kullandığı traktörün su kanalına devrildiği kazada hayatını kaybetti.

Kavaklı Mahallesi'nde portakal bahçesine su verdikten sonra evine dönen Ali Genç'in kullandığı traktör kontrolden çıkınca yol kenarındaki su kanalına devrildi. Ali Genç traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ali Genç'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının incelemesi sonrası Ali Genç'in cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Genç'in kalp krizi sonrası traktörün kontrolünü kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ali Genç'in daha önce 2 defa kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Haber- kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı