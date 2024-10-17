Antalya Kaleiçi'nin Tarihi Hikayeleri Belgesel Olarak Hayat Buldu
Muratpaşa Belediyesi tarafından başlatılan "Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras - Antalya Kaleiçi Evleri" projesi kapsamında, Kaleiçi'nde 61 yapının geçmişi dört dilde belgesel formatında sunuldu. Yapıların girişlerine yerleştirilen karekodlar sayesinde belgeseller cep telefonlarıyla izlenebiliyor.
Antalya'nın kent merkezi Kaleiçinin hikayeleri, "Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras - Antalya Kaleiçi Evleri" projesinde hayat buldu.
Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üçüncü etabı tamamlanan projede Kaleiçi'nde 61 yapının geçmişi, 4 dilde belgesele aktarıldı.
Belgeseller, yapıların girişlerine yerleştirilen karekodlar sayesinde cep telefonlarıyla taranarak izlenebiliyor.
Anlatılan hikayeler arasında Atatürk'ün istihbaratçısı Ali Zülfikar Bey'in yaşadığı ev de yer alıyor.