Antalya-Isparta yolunda heyelan meydana geldi
Antalya-Isparta yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yeniden açıldı. Heyelan, Dereboğazı yolu Taşdibi mevkisinde kayaların düşmesi sonucu gerçekleşti.

Heyelan nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan Antalya- Isparta yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Dereboğazı yolu Taşdibi mevkisinde heyelan meydana geldi.

Dağdan düşen kaya parçaları nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel
