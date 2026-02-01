Antalya-Isparta yolunda heyelan meydana geldi
Antalya-Isparta yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yeniden açıldı. Heyelan, Dereboğazı yolu Taşdibi mevkisinde kayaların düşmesi sonucu gerçekleşti.
Heyelan nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan Antalya- Isparta yolu, yeniden ulaşıma açıldı.
Dereboğazı yolu Taşdibi mevkisinde heyelan meydana geldi.
Dağdan düşen kaya parçaları nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.
Ekiplerin çalışmasıyla trafik normale döndü.
Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel