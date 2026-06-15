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Antalya Havalimanı'nda Hatay mutfağının lezzetleri tanıtıldı

Antalya Havalimanı'nda Hatay mutfağının lezzetleri tanıtıldı
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Antalya Havalimanı dış hatlar terminalinde düzenlenen 'Tadında Anadolu Lezzet Günleri' kapsamında Hatay mutfağına özgü yemekler tanıtıldı. Etkinlik, Türk kültürünü uluslararası yolculara taşımayı amaçlıyor ve 21 Haziran'a kadar devam edecek.

Antalya Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde, Hatay mutfağına özgü lezzetler tanıtıldı.

Fraport ve BTA ortaklığıyla kurulan BFA tarafından Anadolu'nun zengin mutfak kültürünü tanıtmayı amaçlayan "Tadında Anadolu Lezzet Günleri" kapsamında Antalya Havalimanı'nın 2. terminalinde Taste of Anatolia Restoran'da program düzenlendi.

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Antalya Havalimanı'nın her yıl milyonlarca turisti ağırladığını söyledi.

Dış hatlar terminalindeki Taste of Anatolia Restoran'da Türk mutfağına özgü lezzetlerin belli aralıklarla tanıtıldığını belirten Seyitoğlu, "Bugün ise burada Hatay'ın yemeklerini tadımlıyoruz. Bu tür organizasyonların uluslararası bir havalimanında yapılıyor olması Türk kültürünün yurt dışına taşınması açısından önemli." dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in önderliğinde Türk mutfağının unutulan lezzetlerinin gün yüzüne çıkarılması yönünde önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Seyitoğlu, bu açıdan bu tür organizasyonları önemsediklerini dile getirdi.

Etkinlikte, 6 Şubat depremlerinde işletmeleri hasar gören şef Mehmet Metin Tansal'ın danışmanlığında hazırlanan Hatay usulü yemekler ikram edildi.

Hatay mutfağının özgün lezzetleri, 21 Haziran'a kadar Antalya Havalimanı'nın 2. terminalinde misafirlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun
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