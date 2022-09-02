Ambulans ile midibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde hasta almaya giden ambulans ile otel servis midibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde hasta almaya giden ambulans ile otel servis midibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
İhsan Çalışkan idaresindeki 07 MPE 89 plakalı ambulans, Boğazkent Mahallesi Kanuni
Caddesi ile Alparslan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Mehmet Demir yönetimindeki 07 C 82158 plakalı otel servisiyle çarpıştı.
Kazada ambulans sürücüsü Çalışkan ile servis midibüsünde yolcu olarak bulunan Aysun Özbek yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı. Yaralılar, kaza yerine gelen bir diğer ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel