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Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Tosca' Operasını Sanatseverlerle Buluşturdu

Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Tosca' Operasını Sanatseverlerle Buluşturdu
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Antalya Devlet Opera ve Balesi, Giacomo Puccini'nin ünlü 'Tosca' operasını Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahneledi. Yiğit Günsoy'un rejisörlüğünde gerçekleştirilen performansta önemli sanatçılar yer aldı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Dünyada en çok sahnelenen operalar arasında yer alan "Tosca" operası, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Dramatik opera denince akla ilk gelen eserlerden biri olan Tosca, Yiğit Günsoy'un rejisörlüğünde ve ünlü İtalyan Orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetiminde gerçekleştirildi.

1800'lü yılların Roma'sında geçen eserin dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl, ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu'nun Koro Şefliğini Mahir Seyrek'in üstlendiği eserin başkemancısı Fahrettin Arda oldu. Eserde Çocuk Korosu Şefliğini Sinem E. Ulusoy üstlendi.

Eserde, "Tosca" rolünü Nurdan Küçükekmekçi,"Cavaradossi"yi Göksay Yaran, "Scarpia"yı Serhat Konukman, "Angelotti"yi Alaaddin Ataseven, "Sagrestano"yı S. Onur Alpaslan, "Spoletta"yı Mustafa Özşamlı, "Sciarrone"yi M. Yusuf Yıldız seslendirdi.

"Tosca" operasında, görevini kişisel hırs ve çıkarları için kullanmaktan çekinmeyen polis müdürü Scarpia ve baskıcı rejim karşıtı ressam Cavaradossi ile hayatını aşkına ve sanatına adamış, duygularının esiri opera şarkıcısı Tosca arasında yaşanan olaylar anlatılıyor.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Güncel

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