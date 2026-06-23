Yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarptığı Süleyman Cebren (51), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Antalya- Denizli kara yolu Kızılcadağ Mahallesi'nde meydana geldi. Erman Ç. idaresindeki 35 PK 640 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısında geçmek isteyen Süleyman Cebren'e çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Cebren'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerindeki araştırmanın ardından Cebren'in cansız bedeni, Korkuteli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı