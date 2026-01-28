Haberler

Yol kenarında park halindeki minibüste ölü bulundu

Güncelleme:
Muratpaşa ilçesinde uzun süre park halindeki minibüsün içindeki Kenan Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ortaya çıktı.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde yol kenarında uzun süre park halinde duran minibüsünte bulunan Kenan Yıldırım'ın (54) hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigöl Mahallesi Serik Caddesi'nde meydana geldi. 07 AVG 767 plakalı minibüsün uzun süre yol kenarında beklediğini fark eden çevredeki sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın içine giren sağlık ekipleri, hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, yaşamını yitiren kişinin Kenan Yıldırım olduğu tespit edildi. Yıldırım'ın cenazesi, ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, olayın yaşandığı aracın kiralık olduğu öğrenilirken, Yıldırım'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
