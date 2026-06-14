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Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı

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Antalya'nın Serik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Demirciler Mahallesi Bozburun mevkisindeki ormanlık alanda, sağanak sırasında düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Serik Orman İşletme Şefliği'ne ait ekipler sevk edildi.

Ekiplerin, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Servet Tümer
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