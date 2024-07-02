Üye Girişi
Haberler

Antalya'da yaz Kur'an kursları başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Muratpaşa Ahmet Hamdi Akseki Kur'an kursunda düzenlenen açılış programına İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, ilçe müftüleri, öğrenciler ve veliler katıldı. İl Müftüsü Yalçınkaya, Kur'an kurslarının önemine dikkat çekerek çocukların dini ve dünyevi bilgilerle hayatlarını devam ettirmelerinin önemli olduğunu belirtti. Yaz kursunun 6 hafta süreceği açıklandı.

Antalya'da yaz Kur'an kursları eğitime başladı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Ahmet Hamdi Akseki Kur'an kursunda düzenlenen açılış programına İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, ilçe müftüleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan İl Müftüsü Yalçınkaya, Kur'an kurslarının önemine dikkati çekti.

Çocukların ülkenin geleceği olduğunu belirten Yalçınkaya, "Diyanet İşleri Başkanlığı her sene yaz döneminde 'Camiler çocukların sesleriyle şenlensin' düşüncesiyle Kur'an kursu açıyor. Nasıl ki çocuklarımızın diğer konularda bilgi almasını sağlıyorsak, dini bakımdan da bilgi almaları çok önemli. Çocuklarımızın hem dini bilgilerle hem de dünyevi bilgilerle hayatını devam ettirmeleri önemlidir." ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya, yaz kursunun 6 hafta süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Hamdi Akseki Muratpaşa Antalya Eğitim Güncel Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

 Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Bakmadan Geçme

Dedemin Fişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dedemin Fişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Çember: Gün Doğmadan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çember: Gün Doğmadan filmi ne zaman, nerede çekildi? Black Panther filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Black Panther filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümcül Oyun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcül Oyun filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! Siesta nedir, neden yapılır? Siesta hangi ülkeye ait? Siesta günün hangi saatlerinde, nasıl yapılır? Çılgın Ortak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çılgın Ortak filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi tarihte oynanacak? Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe Lugano maçı nerede oynanacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 2 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu?
Ev sahibi, emlakçının fahiş kira teklifini ifşa etti: Vicdanınızı rahatsız etmiyor mu?

Ev sahibi, emlakçının fahiş kira teklifini ifşa etti: Vicdanınızı rahatsız etmiyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title