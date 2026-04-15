Yangın çıkan evdeki 2 kız kardeş, komşuları tarafından kurtarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında yalnız kalan Lema ve Tena Abit adlı kardeşler, komşular tarafından kurtarıldı. Yangında iki ev küle dönerken, dumandan etkilenen kız kardeşler hastaneye kaldırıldı.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında Abit ailesinin yaşadığı 2 katlı müstakil evde kız kardeşler Lema ve Tena Abit'in yalnız olduğu sırada yangın çıktı. Alevleri gören komşular, evin kilitli dış kapısını kırıp, kız kardeşleri dışarı çıkardı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tüm evi saran alevler, yandaki eve de sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Evinin yandığı haberini alan baba Ahmet Abit olay yerine gelirken, dumandan etkilenen kız kardeşler tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Yangın nedeniyle 2 ev kullanılamaz hale geldi, 1 ev ve 1 araç da zarar gördü.

Haber: Semih ERSÖZLER-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
