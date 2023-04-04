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Antalya'da yaklaşık 10,5 milyon gümrük kaçağı makaron yakalandı

Antalya'da yaklaşık 10,5 milyon gümrük kaçağı makaron yakalandı

Güncel Haberler

Antalya'da düzenlenen operasyonda 10 milyon 450 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen operasyonda 10 milyon 450 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM), kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kentte çalışma başlattı.

Kentte yüklü miktarda gümrük kaçağı boş makaron geleceği ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine ekipler, Aksu ilçesinde tır ve tıra bağlı bulunan çekiciyi durdurdu.

Tır ve çekicide yapılan aramada 10 milyon 450 gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Antalya Güncel Haberler

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