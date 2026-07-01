Antalya'da vefat eden cumhuriyet savcısı Gadem Taş'ın ismi parkta yaşatılacak

Antalya'da caroli hastalığı nedeniyle vefat eden cumhuriyet savcısı Gadem Taş'ın ismi parkta yaşatılacak.

Muratpaşa ilçesinde Taş'ın isminin verildiği parkta düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Behçet Tufan Turan, burada yaptığı konuşmada, birlikte görev yaptığı Taş'ın hayatında iz bıraktığını belirtti.

Cumhuriyet savcısı Taş'ın disiplini, çalışkanlığı ve insanlara olan sevgisiyle bilindiğini aktaran Turan, adının bir parkta yaşatılmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da birçok hukukçunun ismini ilçedeki farklı noktalarda yaşattıklarını söyledi.

Görevini onurla yerine getiren hukukçuların gelecek kuşaklara örnek olması gerektiğini dile getiren Uysal, "Dimdik, bağımsız, şerefli, görevini layıkıyla yapan, içinden geldiği topraklara, topluma yabancılaşmayan, hukukun üstünlüğünü hayatıyla yaşayarak da teyit eden rahmetli Gadem Taş gibi insanlarımızın anısını yaşatmak hepimizin boynunun borcudur." diye konuştu.

Gadem Taş'ın ağabeyi Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş da kardeşinin adının parka verilmesinden onur duyduğunu belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.

Törene, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.