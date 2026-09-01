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Aksu'da Uyuşturucu Operasyonu: Tutuklama

Aksu'da Uyuşturucu Operasyonu: Tutuklama
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Antalya’nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında belirlenen şüphelinin Aksu ilçesindeki ikametinde arama yaptı.

Aramada, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraya da el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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