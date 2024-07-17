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2 bardak nar suyunu turistlere 1200 liraya satan büfenin cezası kesildi

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Antalya Konyaaltı Sahili'nde 2 bardak nar suyu için 1200 lira ücret talep ettiği turistler tarafından polise şikayet edilen işletmeye para cezası kesildi, büfe bulunduğu yerden kaldırıldı.

Antalya'da turistlere fahiş fiyatla satış yapan büfe, para cezası uygulanarak bulunduğu yerden kaldırıldı.

Konyaaltı Sahili Beach Park'ta meyve suyu, dondurma satışı yapılan işletmenin, 2 bardak nar suyu için 1200 lira ücret talep ettiği turistler, yüksek fiyat gerekçesiyle polise şikayette bulundu. İnceleme sonrası, alınan fazla ücret, işletme tarafından turistlere iade edildi.

BÜFEDE FİYAT ETİKETİ YOK

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, şikayet üzerine işletmede denetim yaptıklarını söyledi. Büfede fiyat etiketi bulunmadığını dile getiren Özşahan, işletmeye para cezası uygulandığını belirtti. Özşahan, belediye ekiplerinin kontrolleri sonucunda da büfenin bulunduğu yerden kaldırıldığını bildirdi.

Bu tür olayların turizme zarar verdiğini ifade eden Özşahan, denetimleri aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Konyaaltı Sahili Beach Park İnceleme Antalya Nar Turizm Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Yilbay Budak:

bu ülke turist niye gelsin…

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adil güner:

ondan sonra biz niye böyleyiz... dürüst olun doğru olun ondan sonra Müslüman olun ve sonra insan olursunuz zaten....

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0
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