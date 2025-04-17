Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kızı açıkladı
İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı

İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! 'POS cihazı' kararı
Bahçeli ne demek istedi? MHP'den İmamoğlu'nun davasıyla ilgili dikkat çeken sözler

MHP'den İmamoğlu'nun davasıyla ilgili dikkat çeken sözler

Antalya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın İbradı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın İbradı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Manolya Tatar idaresindeki 34 DNH 015 plakalı otomobil, Antalya-Konya kara yolu Eynif Ovası mevkisinde Yavuz Babacan'ın kullandığı 42 AYK 518 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Manolya Tatar sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Yaralı, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.