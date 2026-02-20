Haberler

Antalya'da "Tomurcuk Zamanı" karma sergisi açıldı

Güzel Sanatlar Derneği (GÜSAD) üyelerinin eserlerinden oluşan 'Tomurcuk Zamanı' sergisi, Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide yer alan 75 eser, akrilik, yağlıboya, suluboya, seramik ve minyatür gibi çeşitli tekniklerden oluşuyor.

GÜSAD Başkanı ve sergi küratörü Ertuğrul Hepgüzel, dernek olarak her yıl geleneksel bahar sergisi yaptıklarını belirtti.

İran, Kazakistan, Rusya ve Türkiye'den 55 sanatçının çalışmalarının olduğunu söyleyen Hepgüzel, "Burada yabancı üyelerimizin de çalışmaları var, her biri kendi tekniğiyle çalıştı. Ayrıca sergimizin diğer özelliği de daha önce güzel sanatlar derneğinin belli bir seviyeye gelmesinde başarılar sağlamış ve vefat etmiş 4 sanatçımızın eserleri de mevcut." diye konuştu.

Sergi, 1 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
