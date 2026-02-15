Haberler

Antalya'da seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı

Güncelleme:
Antalya'da seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin yayılması sonucu kara yolu bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Antalya'da, Akseki-Manavgat kara yolunda hareket halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akseki-Manavgat kara yolu Gençler Mahallesi mevkisinde seyir halindeki ahşap malzeme yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek, çekiciyi dorseden ayırıp güvenli noktaya uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ahşap yük dolayısıyla alevlerin yayılması üzerine kara yolu bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ahşap malzemeler tamamen yandı, dorse kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
