Antalya'da Belediye Çalışanı Boğaçayı'na Atladı
Antalya'da belediye temizlik işlerinde çalışan Hüseyin K., kendisine baskı yapıldığını iddia ederek Boğaçayı'na atladı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ikna edilerek sudan çıkarılan Hüseyin K., hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da belediye temizlik işlerinde 'çavuş' olarak çalışan Hüseyin K., kendisine baskı yapıldığını iddia ederek, Boğaçayı'na atladı. Hüseyin K., Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar tarafından güçlükle ikna edilip sudan çıkarıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 3 Sokak'taki Boğaçayı'nda meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri'nde çavuş olarak görev yaptığı bildirilen Hüseyin K., bir süredir kendisine baskı yapıldığını öne sürerek Boğaçayı'na atladı. Hüseyin K.'nin atladığını gören çalışma arkadaşları, kıyıdan uzun süre kendisini ikna etmeye çalıştı.

DEVREYE SAHİL GÜVENLİK GİRDİ

Çabaların sonuçsuz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine polis, sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, suyun orta kısmında bekleyen Hüseyin K. ile konuşarak ikna etmeye çalıştı. Ancak tüm çağrılara rağmen ikna olmayan Hüseyin K. için kurtarma planı devreye alındı.

TİTREDİĞİ GÖRÜLDÜ

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, suya girerek Hüseyin K.'ye ulaştı. Sudan çıkmayı reddeden Hüseyin K., halat bağlanarak kontrollü şekilde kıyıya çekildi. Yaklaşık 1 saatlik uğraşın sonunda güvenli noktaya getirilen Hüseyin K., sudan çıkarıldı. Kuvvetli rüzgar ve soğuk nedeniyle titreyen Hüseyin K., termal örtüye sarıldıktan sonra sedyeye alınarak ambulansa taşındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin K., kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
