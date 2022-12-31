Antalya'da tatil yaptığı otelin balkonundan düşen turist öldü Güncel Haberler Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yaptığı otelin balkonundan düşen Rus turist, yaşamını yitirdi. Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yaptığı otelin balkonundan düşen Rus turist, yaşamını yitirdi. Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde tatil yapan Elena Karozin (42), kaldığı 4. kattaki odasının balkonundan düştü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Karozin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Turistin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Antalya turist Güncel Haberler

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