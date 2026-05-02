Antalya'da 'Tarım ve Seracılık Festivali'nde halat çekip, domates kasası taşıdılar

ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında, kadınlar halat çekme ve domates kasası taşıma yarışmalarında mücadele etti. 2 dakikada 17 kasa domates taşıyan Hatice Işık üst üste 3'üncü yılda da yarışmanın galibi oldu.

Kumluca'da bu yıl 27'ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında yapılan 'Kadınlar Matinesi' farklı etkinliklerle gerçekleştirildi. Atatürk Stadı'nda düzenlenen yarışmalar, katılımcıların ilgisini topladı. Kadınlar arasında çeşitli yarışmaların yapıldığı etkinlikte rekabet dolu mücadeleler yaşandı. 8 takımın mücadele ettiği halat çekme yarışmasında 'Şen Kızlar' takımı birinci, 'Bacılar' takımı ikinci oldu.

'YARIŞMALARA SERADA ÇALIŞARAK HAZIRLANIYORUM'

18 kadının katıldığı domates kasası taşıma yarışmasında ise 2 dakikada 17 kasa taşıyan Hatice Işık birinci oldu. Domates kasası taşıma yarışmasını, 3 yıldır üst üste kazanan Hatice Işık, "Bu yarışmayı kazanıyorum. Kazanmaya da devam edeceğim. Yarışmalara serada çalışarak hazırlanıyorum. Ben Yörük kızıyım. Ailemiz tarafından böyle yetiştirildik" dedi.

Yarışmada 14 kasa taşıyan Eda Karakaya ikinci, 13 kasa taşıyan Ayşe Akyürek ise üçüncü oldu.

'GRUBUMUZDA KAMYONA ODUN YÜKLEYEN VAR'

Halat çekme yarışmasını kazananı Şen Kızlar ekibinden Süreyya Şen de "Bu yarışmayı geçen yıl da biz kazanmıştık. Bundan sonra da kazanmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim grupta kamyona tomruk, odun yükleyen var. Eşi kepçeci olan da var. Bu yarışmayı kazanmaya devam edeceğiz. Çünkü güçlü bir ekibimiz var" diye konuştu.

Yarışmalar sonunda dereceye giren yarışmacılara protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Program yerel sanatçı Özlem Şahin'in konseriyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı