Antalya'da Taraflar Arasında Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Antalya'da bir oto tamirhanesinde çıkan tartışmada, tabancayla vurulan Mahmut Karakoç, 20 gün süren tedavi sonrası hayatını kaybetti. Olayın faili olarak aranan Mehmet Ali Ozan'ın yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

ANTALYA'da oto tamirhanesinde çıkan tartışmada tabancayla vurulan Mahmut Karakoç (40), 20 gün sonra hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheli Mehmet Ali Ozan'ın (34) yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Olay, 21 Ekim'de saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 5005 Sokak'taki bir araç tamirhanesinde meydana geldi. İş yerini devralmaya hazırlanan Emre Gültekin ve Abdulkadir Karakoyunlu tamirhanede bulundukları sırada, satışa aracı olduğu belirtilen Mahmut Karakoç ve arkadaşı Mehmet Ali Ozan geldi. Mahmut Karakoç ve Mehmet Ali Ozan arasında, iş yerinin ofis bölümünde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAHINI ÇEKİP ATEŞ ETTİ

İş yerinde bulunanlar kavgayı ayırmaya çalışırken, Mehmet Ali Ozan belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Mahmut Karakoç, Emre Gültekin ve Abdulkadir Karakoyunlu yaralandı. Mehmet Ali Ozan, 34 HLD 609 plakalı otomobile binerek kaçtı. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan çalışmada, 8 boş kovan ve 1 mermi çekirdeği bulundu.

20 gündür hastanede tedavisi süren Mahmut Karakoç, bugün yaşamını yitirdi. Karakoç'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Aysu DURSUN/ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
