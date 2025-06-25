Antalya'da Taksiciye Darbedip Araç Gasbeden Şüpheli Tutuklandı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir taksiciye darbedip aracını gasbeden Musa Ü. tutuklandı. Olay, Yeşildere Mahallesi'nde yaşandı ve sürücünün panik butonuna basarak yardım istemesiyle ortaya çıktı. Şüpheli, olaydan iki hafta önce cezaevinden çıkmış.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde taksiciyi darbettikten sonra aracını gasbeden şüpheli tutuklandı.

Yeşildere Mahallesi'nde 8 Haziran'da meydana gelen olayda taksiye binen Musa Ü. (33) ile sürücü Mustafa B. (62) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından taksi sürücüsü, aracı durdurup yolcudan inmesini istedi. Bu sırada ikili arasında arbede yaşanınca sürücü Mustafa B, panik butonuna basarak yardım istedi.

Şüpheli, darbettiği sürücüyü dışarıya iterek aracı gasbetti.

Şüphelinin kullandığı taksi, Kızılarık Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazayı yara almadan atlatan şüpheli, yaya olarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adreste şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa Ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Musa Ü'nün olaydan 2 hafta önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Öte yandan sürücünün darbedilmesi, taksinin gasbedilmesi ve kaza anı araç içi kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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