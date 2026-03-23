'Kız arkadaşımla neden görüşüyorsun' tartışmasında pompalı tüfekle vurulup, yaralandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde, kız arkadaşının görüştüğü kişiyi hedef alan Özay A., bu kişinin iş yerine giderek tabancayla ateş etti. Serdar P. ise ateşe karşılık vererek Özay A.'yı yaraladı. Olayla ilgili Serdar P. yakalanarak adliyeye sevk edildi.

ANTALYA'da Özay A. (29), kız arkadaşı ile görüştüğünü düşündüğü Serdar P.'nin (33) iş yerine giderek, tabancayla rastgele ateş etti. Pompalı tüfekle karşılık veren Serdar P., Özay A.'yı kasığından ağır yaraladı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Aksu ilçesi Fatih Mahallesi 19025 Sokak'ta meydana geldi. Özay A., kız arkadaşı T.'nin görüştüğünü düşündüğü Serdar P. ile telefonda tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özay A., Serdar P.'ye konum atmasını ve geleceğini söyledi. Özay A., konum bilgisini atan Serdar P.'nin iş yerine giderek, tabancayla rastgele ateş etmeye başladı. Serdar P. ise pompalı tüfekle karşılık verdi. Özay A., tüfekten çıkan saçmalarla kasığından yaralanırken, Serdar P. ise kaçtı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Özay A.'yı Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede yaptıkları inceleme ve çalışmalarla şüpheli Serdar P.'yi olay yerine yakın bir noktada yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Serdar P., Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirip adliyeye sevk edildi. Serdar P.'nin ifadesinde, "Beni telefonla aradı. Konum at geliyorum' dedi. Ben de kendisine konum attım. Buraya gelir gelmez de ateş etmeye başladı. Sonrasında ise olaylar yaşandı" dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt! Bu sözler dünyayı felakete sürükler
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı

Taraftarı yıkan gelişme! Osimhen'de korkulan oldu
Bu görüntü Trump'ı fena kızdıracak! İran'dan yeni F-15 iddiası

Trump'ı çileden çıkaracak görüntü
Haribo hakkında soruşturma

Haribo hakkında soruşturma! Suçlama hayli ciddi
Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı

Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı
Yolcu otobüsünde mide bulandıran görüntü

Yolcu otobüsünde skandal görüntü
Arbeloa'nın ceketi olay oldu

Olay olan ceket!
Haribo hakkında soruşturma

Haribo hakkında soruşturma! Suçlama hayli ciddi
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi

Aleyna, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi! Katil zanlısının hareketi dikkat çekti

Aleyna ve annesi görüntülendi! Katil zanlısının hareketine dikkat