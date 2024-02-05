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Antalya'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

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Antalya'nın Aksu ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Cesedin Murat Aygün'e ait olduğu belirlendi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Çalkaya Mahallesi Karakoyunlu mevkiindeki sulama kanalında ceset görenler durumu polise bildirdi.

Deniz polisince sudan çıkarılan cesedin Murat Aygün'e (33) ait olduğu belirlendi.

Havalimanında çalıştığı öğrenilen Aygün'ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Aygün Karakoyunlu Çalkaya Antalya Olaylar Polisiye 3.Sayfa Güncel Haberler

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