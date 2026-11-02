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Antalya'da son bir haftada 26 uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

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Antalya'da uyuşturucu ticaretiyle mücadele için son bir haftada il genelinde düzenlenen 26 operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 15'i hakimlikçe tutuklanırken, operasyonlarda esrar, metamfetamin, kokain ve sentetik ecza gibi uyuşturucular ele geçirildi.

Antalya'da uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik son bir haftada düzenlenen 26 operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde son bir haftada 26 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 30 kilo 416 gram esrar, 3 bin 758 sentetik ecza, 976 gram metamfetamin, 787 gram kokain, 167 bin 236 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 28 kök kenevir bitkisi, 9 uyuşturucu hap ve 2 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 34 zanlıdan 15'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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