Antalya'da Silahlı Olay: Baba Öldürüldü, Sanık Yargılanıyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde alacaklısının babasını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Durmuş Ali A. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık, olayı kasıtlı gerçekleştirmediğini, amacının öldürmek olmadığını ve kendisine gösterilen tepkilerden dolayı havaya bir el ateş ettiğini öne sürdü.

İlk duruşmada Durmuş Ali A.'nın odaya girdiği anda tabancayla ateş ettiğini iddia ederek, şikayetçi olan fabrika ortaklarından müşteki Tamer E, ikinci duruşmada ise sanık tarafından tehdit edilmediğini ve şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.

112 Acil Servis görevlilerinden tanık paramedik D.Ö. de ambulansla olay yerine gittiklerinde sanığın elindeki tabancayla fabrikanın önünde gezdiğini anlattı.

Olay yeri güvenli olmadığı için polis ekiplerini beklediklerini ifade eden D.Ö. "4 dakika içinde polis ekipleri geldi. Şahıs, polis ekiplerine direnmedi. Daha sonra bize engel bir durum olmadı. Hastaya da 5. dakika ulaştık. Sol batım bölgesinden yara almıştı. Hızlı şekilde ambulansa aldık ve sağlık kuruluşuna sevkini yaptık. Olay yerine gittiğimizde bazı kişilerin saklandığını da gördük." dedi.

Mahkeme heyeti, Tamer E.'nin olaydan doğrudan zarar görmemesi ve şikayetçi olmaması sebebiyle müşteki sıfatının kaldırılmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki bir işletmede 18 Nisan 2025'te, Durmuş Ali A. ile iş yeri sahibi Sebahattin Sunbat arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Durmuş Ali A. yanındaki silahla ateş etmiş, olay yerindeki iş yeri sahibinin babası Hamit Sunbat (70) yaralanmıştı. Hamit Sunbat tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Tutuklanan Durmuş Ali A. hakkında "kasten öldürme", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "silahlı tehdit" suçlarından dava açılmıştı.