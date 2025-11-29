Haberler

Antalya'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Antalya'da öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış, su birikintilerine ve trafik sorunlarına yol açtı. Vatandaşlar, koruma amaçlı kapalı alanlara sığındı. Meteoroloji, yağışların devam edeceği konusunda uyardı.

ANTALYA'da etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, korunmak için kapalı alanlara sığınırken; yollarda su birikintiler oluştu.

Kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Ani bastıran yağmur nedeniyle birçok vatandaş kapalı alanlara sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Kentin ana arterlerinde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekerken, trafik yoğunluğu oluştu. Bazı noktalarda su birikintileri kaldırım seviyesini buldu, araçlardan bazıları yolda kaldı. Yağışa hazırlıksız yakalananların ıslanmamak için poşetlerle yağmurluk yaptığı görüldü.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, şiddetli yağışın bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın batı kesimlerinden başlayarak il merkezi ve doğu ilçelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şekilde etkisini göstereceğini duyurdu. Yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtilirken; şiddetli yağış ile kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

