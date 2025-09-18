Haberler

Antalya'da Seyir Halindeki Tur Minibüsü Yandı

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki bir tur minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü, minibüste çıkan dumanı fark ederek durdu ve yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Antalya-Alanya D-400 kara yolunda ilerleyen 07 HTD 32 plakalı tur minibüsünü kullanan sürücü, Dikmen Kavşağı üst geçidinde araçtan çıkan dumanı fark ederek durdu.

Yol kenarına çektiği minibüsten inen sürücü, alev alan minibüsü kendi imkanlarıyla söndürmeyi başaramayınca yardım istedi.

İhbarı üzerine gelen itfaiye ekibince söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Bölgeye ulaşan polis ekibi de yolda güvenlik önlemi aldı, trafik bir süre kontrollü sağlandı.

İçinde yolcu olmayan minibüsün bir tur şirketine ait olduğu, turist transferi için havalimanına gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
