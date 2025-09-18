Antalya'da Seyir Halindeki Tur Minibüsü Yandı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken yanan tur minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Antalya-Alanya D-400 kara yolunda ilerleyen 07 HTD 32 plakalı tur minibüsünü kullanan sürücü, Dikmen Kavşağı üst geçidinde araçtan çıkan dumanı fark ederek durdu.

Yol kenarına çektiği minibüsten inen sürücü, alev alan minibüsü kendi imkanlarıyla söndürmeyi başaramayınca yardım istedi.

İhbarı üzerine gelen itfaiye ekibince söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Bölgeye ulaşan polis ekibi de yolda güvenlik önlemi aldı, trafik bir süre kontrollü sağlandı.

İçinde yolcu olmayan minibüsün bir tur şirketine ait olduğu, turist transferi için havalimanına gittiği öğrenildi.