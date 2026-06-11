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Antalya'da Otokoç yetkili servisinin kurşunlanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 kişi ev hapsine alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi'nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine 7 Haziran'da ateş açılmasına ilişkin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 10'u savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan U.C.Y. ve M.P. tutuklandı, Y.E.A. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Olay

7 Haziran'da Ford Otokoç yetkili servisine yapılan silahlı saldırıyla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
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