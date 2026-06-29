Seramik deposu bahçesindeki yangını itfaiye söndürdü

ANTALYA'da seramik dükkanının bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 985 sokak üzerinde yer alan seramik ürünleri satan bir iş yerinin depo bahçesinde meydana geldi. Üst üste konulan seramiklerin bulunduğu yerden alevler ve dumanların yükseldiğini görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi alevlere müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Ekipler, seramiklerin alt kısmında bulunan paletler ve sarılı kartonların yandığı alana su tutmaya başladı. Ekipler, tedbir amaçlı deponun içerisini de kontrol ederken, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla alevleri söndürdü. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme ve çalışma başlatıldı.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı