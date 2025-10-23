Haberler

Antalya'da Sağanak Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'da etkili olan sağanak yağmur, kent merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi. Trafikte zorluklar yaşanırken, Serik ilçesinde seralar hasar gördü.

ANTALYA'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak kent merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi. Araçlar trafikte ilerlemekte, yayalar ise yürümekte zorluk yaşadı. Serik ilçesinde şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle seralarda hasar oluştu.

Antalya'da bugün öğle saatlerinde başlayan yağmur kısa sürede şiddetini artırdı. Kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Muratpaşa ilçesi Barınaklar Bulvarı'nda yer yer su birikintileri oluşurken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. Yağışın etkili olduğu anlarda kaldırım ve refüjlerde su seviyesi yükseldi, yayalar su birikintilerinden geçerken güçlük yaşadı. Ani bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar ıslanırken, kimileri otobüs durakları ve bina saçakları altına sığınarak korunmaya çalıştı.

SERİK'TE SERALAR HASAR GÖRDÜ

Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi'nde ise şiddetli yağmur ve rüzgar bazı seralarda hasara neden oldu. Seraların demir yapıları devrildi, naylon örtüleri yırtıldı. Bazı seralardaki büyükbaşlar yıkılan demirlerin arasında kaldı. Aksu ilçesinde de yer yer su taşkınları meydana gelirken, bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
