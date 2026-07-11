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Antalya için sağanak uyarısı

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya'nın batı, doğu ve yüksek kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Sıcaklıkların mevsim normallerinde 32-36 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Fatma Yaylalı, bugün için Antalya'nın batı ilçeleri ile doğu, iç ve yüksek kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini söyledi.

Şube Müdürü Fatma Yaylalı önümüzdeki hafta sonu ve hafta başına yönelik değerlendirmede bulundu. Fatma Yaylalı, "İlimizin batı kesimleri, doğu, iç ve yüksek kesimlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden, gece saatlerinde ise kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Önümüzdeki günlerde Antalya ve ilçelerde beklenen hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiğini belirten Yaylalı, "Sıcaklıklarımızın 32 ila 36 derece arası bandında olmasını tahmin ediyoruz. Nem değerlerimize bakacak olursak yüzde 40 ila yüzde 80 arasında seyredeceğini bekliyoruz. Deniz suyu sıcaklıklarımız da mevsim normallerinde 31- 29 derece arasında seyretmektedir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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