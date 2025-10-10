Antalya'da Polis Ekiplerinden Trafik Bilgilendirme Eğitimi

Antalya'da polis ekiplerince, bazı okul ve huzurevlerinde trafik bilgilendirme eğitimleri düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri belirlenen bazı okul ve huzurevlerinde trafik kültürü ve bilincini sağlamak amacıyla teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirdi.

Kepez Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Hayriye Kaya Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen polis ekipleri, araç içerisinde yapacakları seyahatlerde emniyet kemeri kullanmaları, trafikte görünürlük ve yaya güvenliği konularında sunum yaptı.

Özel Akdeniz Huzurevinde de polisler tarafından yaya ve araç içeresinde yapacakları yolculukları sırasında dikkat etmeleri gereken konularda eğitim verildi.