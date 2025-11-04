Antalya'da Patlayıcı Saldırı: 10 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerine patlayıcıyla yapılan saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.A'ya ait iş yerine bir cisim fırlatıldığı ve akabinde iş yerinde patlama gerçekleştiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen 10 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ile fişeği, 1 bıçak ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı tutuklandı.