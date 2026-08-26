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Akseki'de Kontrolden Çıkan Otomobil: 1 Ölü, 2 Yaralı

Akseki'de Kontrolden Çıkan Otomobil: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Manavgat'tan Seydişehir yönüne giden M.A. idaresindeki 66 AEL 70 plakalı otomobil, Konya- Antalya kara yolunun Akseki-Seydişehir kesiminde kontrolden çıkarak kaza yaptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçta bulunan İlknur A'nın hayatını kaybettiği, K.A. ve M.A'nın yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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