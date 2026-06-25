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Antalya'da bir otomobilde 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda bir otomobilde 16 kilo 650 gram eroin bulundu. Şüpheli S.A. gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen operasyonda bir otomobilde 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Muratpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.A'nın otomobilinde arama yapıldı.

Otomobilde paketler halinde 16 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli S.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
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