Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Antalya-Burdur kara yolu Çubukbeli mevkisinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 LU 670 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Çubukbeli mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Devrilen otomobilde bulunan 4 kişi, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA / Seher Özer