Alanya'da alt geçide düşen otomobilin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Alanya'da meydana gelen kazada, kaldırıma çarparak alt geçide düşen otomobilin sürücüsü Enis K. (26) hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Enis K. (26) idaresindeki 07 CFG 806 plakalı otomobil, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Enis K'nin cenazesi, incelemenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

