Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Mehmet Oğuz Bulvarı'nda seyreden S.G'nin kullandığı 07 BLV 308 plakalı otomobil, Rasih Kaplan Caddesi'nde seyreden Tunahan Arıcan idaresindeki 07 UD 021 plakalı motosikletle kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Arıcan, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, otomobille motosikletin kavşaktaki çarpışma anı ve kazaya şahit olanların yaralıya yardımcı oldukları anlar yer alıyor.