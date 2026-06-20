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Yangına kovalarla su taşıyıp, dallarla alevleri söndürmeye çalıştılar

Yangına kovalarla su taşıyıp, dallarla alevleri söndürmeye çalıştılar
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Antalya Kepez'de otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede geniş alana yayılarak seralara, atıl malzemelere ve arı kovanlarına zarar verdi. Mahalle sakinleri kovalarla ve ağaç dallarıyla yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

ANTALYA'da otluk alanda çıkan ve kısa sürede geniş bir araziye yayılan yangın, seralara, atıl malzemelere ve arı kovanlarına sıçradı. Yangını gören mahalleli de itfaiye ekiplerine destek vermek için kovalarla su taşıyıp, ağaç dallarıyla alevlere müdahale etti.

Yangın saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Şelale Sokak üzerinde yer alan otluk alanda çıktı. Otluk alandan dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın geniş alana yayılırken, olay yerine gelen itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına başladı. Çıkan yangın arazide yer alan atıl malzemelere, seralara ve arı kovanlarına da sıçradı. Ekipler, yangının arazi üzerinde yer alan iş yerine ve seralara sıçramaması için büyük çaba harcadı.

KONTEYNER ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan bir iş yerinin bahçesine de sıçrayan yangında konteyner de yanarak zarar gördü. Yangını söndürmek için vatandaşlar kovalarla su taşıdı, bazı vatandaşlar ise hortumlarla hem evlerine hem de iş yerlerine alevlerin ulaşmaması için söndürme çalışmalarına yardım etti.

ARI KOVANLARI YANMASIN DİYE ÇALILARLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Ayrıca itfaiye ekibi söndürme çalışmaları yaparken mahalle sakinleri de kovalarla ve ağaç dallarıyla yangını söndürmek için çaba gösterdi. Bazı vatandaşlar ağaç dallarını kırarak arazide yer alan arı kovanlarına ulaşan alevleri söndürmeye çalıştı. Vatandaşların uğraşlarına rağmen bazı arı kovanları zarar gördü.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Geniş alana yayılan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Ekipler söndürme çalışmalarının ardından alanda soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme ve çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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