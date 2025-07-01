Antalya'da Otluk Alanda Yangın Paniğe Neden Oldu

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Muratpaşa ilçesindeki varyant bölgesinde çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadı.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi varyant bölgesinde yer alan otluk alanda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yakında bulunan işletmeye sıçramadan söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan varyant olarak bilinen bölümün falezlerindeki otluk alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, kuru otların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin otluk alandan çıkan dumanı fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.Olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Alevler, yakınında bulunan kafeye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, otluk alan küle döndü. Polis, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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