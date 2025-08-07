Antalya'da Otel Ekipmanları Deposunda Yangın Çıktı

Antalya'da Otel Ekipmanları Deposunda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez ilçesindeki bir depoda çıkan yangına itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde otel ekipmanının yer aldığı depoda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Altınova Sinan Mahallesi'nde otel ekipmanının yer aldığı depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, depo çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Güncel
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi

10 diplomayı nasıl aldı? Bakan yardımcısı ilk kez konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Gidemediğin yer senin değildir' diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor

Türkiye'nin insan gücüyle açılan ilk tüneli zamana meydan okuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.