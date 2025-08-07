Antalya'da Otel Ekipmanları Deposunda Yangın Çıktı
Kepez ilçesindeki bir depoda çıkan yangına itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Antalya'nın Kepez ilçesinde otel ekipmanının yer aldığı depoda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Altınova Sinan Mahallesi'nde otel ekipmanının yer aldığı depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, depo çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Güncel