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Rüzgarın etkisiyle yayılan ot yangını korkuttu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ot ve çalılık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye zorlukla ulaştı, mahalleli kovalarla su taşıyarak destek verdi. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

ANTALYA'da ot ve çalılık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Dar sokaklar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Mahalleli de kovalarla su taşıyıp, çalışmalara destek verdi.

Yangın saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka 1198 sokak üzerinde yer alan ot ve çalılık alanda meydana geldi. Alandan duman ve alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri bir yandan yangını söndürmek için çabalarken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye yolların dar olması nedeniyle alana girmekte zorluk yaşadı. Bu esnada mahalleli yakındaki arktan kovalarla su taşıyıp alevleri söndürmeye çalıştı. Güçlükle olay yerine ulaşabilen itfaiye ekibi yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürerek soğutma çalışmalarına başladı. Ekiplerin yangının çıkışıyla ilgili inceleme ve çalışması ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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