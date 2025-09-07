Antalya'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahele
Kemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler, uçaklar ve arazözlerle müdahale ediliyor.
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kiriş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle otellere yakın bölgede etkili olan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel