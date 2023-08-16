Antalya'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Kuyucak Mahallesi'nde başlayan yangına 450 kişilik bir ekip müdahale etti. Yangın bölgesinde ağırlıklı olarak Kızılçam ve Karaçam ağaçları bulunuyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kuyucak Mahallesi'nde dün saat 13.45 sıralarında başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Havanın kararması ve uçakların görevinin sonlandırılmasının ardından yangına 8 yer ekibi, 34 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 eskavatör, 2 gece görüşlü helikopter olmak üzere toplam 450 kişilik bir ekip müdahale etti. Günün ağarması ile birlikte ise ekiplere hava desteği arttırıldı. Yangına 5 helikopter ve 2 uçağın müdahalesi devam ediyor. Yangın bölgesinde ağırlıklı olarak Kızılçam ve Karaçam ağaçlarının bulunduğu bildirildi. - ANTALYA