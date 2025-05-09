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Antalya'da Okul Aile Birliği Kermesi Büyük İlgi Gördü

Antalya'da Okul Aile Birliği Kermesi Büyük İlgi Gördü
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Antalya'daki Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu'nda düzenlenen kermeste veliler, öğretmenler ve öğrenciler bir araya gelerek dayanışma örneği sergiledi. Kermesten 184 bin 310 lira gelir elde edildi.

Antalya'da Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu'nda Okul Aile Birliği ile velilerin işbirliğinde gerçekleştirilen kermeste renkli görüntüler oluştu.

Muratpaşa ilçesindeki okulun bahçesinde kurulan stantlarda, veliler tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler, satışa sunuldu. Okul bahçesinde oluşturulan oyun alanında ise öğrenciler gün boyunca çeşitli aktivitelere katıldı.

Renkli görüntülerin de yaşandığı etkinlikte öğretmenler ile veliler arasında dayanışma örneği sergilendi. Kermes okuldaki velilerin dışında farklı bölgelerden gelen katılımcılar tarafından da ilgi gördü.

Okul Müdürü Ali Sapmaz, AA muhabirine, güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Öğretmenler ile veliler arasında dayanışmayı, kaynaşmayı, işbirliğini artırmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Sapmaz, "Okul Aile Birliğinin öncülüğünde velilerimiz kendi aralarında görev dağılımı yaparak, kermese hazırlandılar. Her sınıf farklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Güzel bir kermes oldu." dedi.

Kermesten 184 bin 310 lira gelir elde edildiğini aktaran Sapmaz, bu gelirin okulun ihtiyaçları için kullanılacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
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