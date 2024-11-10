Antalya'da Öğrencilerden Atatürk'e Anma Koreografisi
Demre ilçesindeki 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla özel bir koreografi hazırladı. Etkinlikte Atatürk portresinin yanına 'Arıyoruz' ve 'Anıyoruz' yazıları oluşturulurken, anma etkinliği dronla havadan görüntülendi.
Antalya'nın Demre ilçesinde öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla "Atatürk" koreografisi oluşturdu.
İlçedeki 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Fen ve Teknoloji Öğretmeni Nazmi Çimen koordinatörlüğünde, öğrenciler hazırlık yaptı.
Okul bahçesinde düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, çocukların taşıdığı Atatürk portresinin yanına öğrenciler, "Arıyoruz", "Anıyoruz" yazılarını oluşturdu.
Bu anlar, dronla havadan görüntülendi.